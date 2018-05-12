Хлое Кардашьян простила Тристана Томпсона

Похоже, 33-летняя Хлое Кардашьян простила своего бойфренда, от которого недавно родила ребенка. Как сообщает западный портал TMZ, в минувшую субботу, 5 мая, Хлое была замечена на баскетбольном матче, в котором принимала участие команда Томпсона. Девушка пришла поддержать своего парня, который тогда, кстати, выиграл.



Новоиспеченные родители после матча отправились в один из ресторанов Кливленда, где расслаблялись и непринужденно общались с друзьями. «Они снова вместе. И хотя никто из ее родных этого не одобряет, она его сильно любит», — сказал инсайдер.

Хлое все же простила изменщика, несмотря на просьбы семьи. Измены возлюбленного Хлои и отца новорожденной девочки стали для них настоящим шоком. Такое поведение непростительно, поэтому звездное семейство хочет, чтобы Хлое прекратила с Тристаном какие-либо отношения. «Тристан вызвал гнев у всей семьи Кардашьян. Сейчас главное для них всех — поскорее привезти Хлое домой и не подвергнуть опасности ребенка. Ее родные уверены, что в ее интересах прекратить отношения с Тристаном, но в любом случае они ее будут поддерживать, чтобы она ни решила,» — добавил он.

Напомним, что в сети есть два ролика, на которых запечатлена измена профессионального баскетболиста. Первый ролик опубликовал портал TMZ, который не прочь найти скандальный компромат на звезд. Видео датируется октябрем 2017-го. На нем Тристан не стесняется заигрывать с двумя девушками. Объятия и поцелуи — всё это не смотря на третий месяц беременности Хлои.

Видео с изменой посвежее, было опубликовано Daily Mail. Его записал один из посетителей бара на крыше PH-D Lounge на Манхэттене. В нем Тристан целуется с моделью Лани Блэр. «Они были вместе, и это было очевидно. Пара активно общалась, танцевала, а потом я видел, как она потянулась к нему для поцелуя», — делится очевидец событий.

Инсайдеры сообщают, что перед тем, как посетить вечеринку, модель и баскетболист провели не менее четырех часов вместе в отеле. Кто знает, что там происходило? Пара была замечена по дороге в частный клуб Soho House, а после вернулась в отель. «На входе в гостиницу он осторожно осматривался и постоянно оборачивался», — рассказывают свидетели.