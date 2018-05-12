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Илон Маск показал первый тоннель для электробуса


Добавлено: 12 май 2018 в 02:28, Категория: Технологии
Илон Маск показал первый тоннель для электробуса
Создание скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом близится к завершению, сообщил в Instagram основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев организуем демонстрационные поездки", — написал он.

Маск подчеркнул, что после того, как система будет запущена в штатном режиме, она всегда будет отдавать приоритет пешеходам и велосипедистам. Стоимость проезда, по его словам, будет меньше, чем цена билета на автобус.
Ранее предприниматель анонсировал проект нового вида общественного транспорта — подземного электробуса, который сможет развивать скорость до 200 километров в час. Проект предполагает создание тысячи маленьких станций размером примерно с парковочное место.

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Добавлено: 12 май 2018 в 02:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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