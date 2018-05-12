Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Более 200 военнослужащих инженерных подразделений и свыше 30 единиц инженерной техники Балтийского флота будет задействовано во флотских этапах соревнований Всеармейского конкурса «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Состязания проводятся в рамках подготовки к АрМИ-2018 на полигонах Хмелевка, Ратное и Великолужское в Калининградской области.

Военнослужащие инженерных соединений продемонстрируют свое мастерство при прохождении специальной эстафеты, которая включает выполнения различных задач инженерного обеспечения.

Флотские саперы будут соревноваться в поиске различных мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники. Саперы проведут разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений.

Участникам одного из этапов предстоит разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а в завершение – построить переправу на участке водной преграды. Общая протяженность эстафеты соревнований составит порядка двух километров.

Проведение состязаний позволит повысить профессиональное мастерство участников флотского этапа и определить лучших для участия во всеармейских этапах соревнований.