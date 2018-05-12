Исаев рассказал, кого коснётся проект об уголовной ответственности за исполнение санкций США

Тема: Ответ России на санкции США

Проект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России коснётся лиц, которые способствуют введению подобных мер в отношении РФ, но не предусматривает ответственность для тех, кто оправдывает подобные шаги Вашингтона, рассказал ТАСС первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам законодателя, законопроект об уголовной ответственности предусматривает две части. Первая возлагается на должностных лиц, которые действуют в юрисдикции нашей страны, а именно на россиян, нарушающих действующее законодательство для того, «чтобы выполнить волю другого государства».

Исаев привёл в пример ситуацию, когда должностное лицо, возглавляющее компанию, которая должна была по договору поставить сырьё попавшему под санкции комбинату, отказывает в таких поставках, тем самым ставит под удар тысячи работников комбината, де-факто совершая «тяжкое экономическое преступление, влекущее за собой большие экономические потери». Читайте по теме

Госдума намерена ввести наказание за исполнение антироссийских санкций до конца мая

В этом случае, отметил депутат, может предусматриваться такая ответственность, как лишение свободы сроком до четырёх лет.

Вторая часть, рассказал Исаев, подразумевает ответственность за подготовку антироссийских санкций, то есть за участие граждан в подготовке решения иностранного государства против России. Такое преступление, по словам первого замруководителя фракции «Единая Россия», повлечёт наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

«Про оправдание санкций (в законопроекте — прим. ред.) ничего не сказано. У нас сказано именно про деятельную часть в подготовке», — подчеркнул парламентарий.

При этом он пояснил, что в данном случае речь идёт именно о «сборе сведений, составлении списков лиц для иностранного государства, против которых нужно ввести санкции», поскольку эти шаги подразумевают наличие умысла и понимания того, что действия приведут к введению ограничений против России или её граждан.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России может быть направлен на рассмотрение палаты 14 мая. По словам политика, данная инициатива может быть обсуждена в течение мая, так как является приоритетной.

Яндекс.Дзен

Сельские больницы по-прежнему закрывают, не учитывая мнения жителей

Корректировать законодательство будут учёные

Спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве