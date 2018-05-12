Из Госдепартамента США уволился один из авторов сделки с Ираном

О своем уходе из Госдепартамента США объявил Ричард Джонсон, работавший над заключением ядерной сделки с Ираном. Как сообщает The Foreign Policy со ссылкой на письмо Джонсона и источники в администрации США, причиной стало решение президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе из соглашения с Тегераном.

Ричард Джонсон занимал пост заместителя координатора отдела по ядерному разоружению Ирана, он курировал ведение переговоров с европейскими партнерами США по вопросам иранской ядерной программы и обеспечение переговорного процесса.

«Я горжусь тем, что сыграл небольшую роль в этой работе, особенно в невероятных достижениях по вопросам заключения [сделки] с Ираном, которая явно сыграла успешную роль в предотвращении овладения Ираном ядерным оружием», — цитирует издание текст письма Джонсона.

Один из собеседников The Foreign Policy заявил, что уход Джонсона является «большой потерей» для ведомства. Он также сообщил об «утечке мозгов», которая началась после прихода к власти Дональда Трампа. Чиновник сообщил, что в Госдепе был закрыт отдел по координации санкций, а его сотрудники переведены на иные позиции.

«Эти дьявольские вещи, происходящие с гражданской службой, лишают нас таких экспертов как Ричард. Такое отношение нужно прекращать, если мы хотим остаться сверхдержавой — наша страна не сможет оставаться могущественной без толковых людей в правительстве», — заявил эксперт Атлантического совета США Брайан О'Тул.

Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном 8 мая. Еще во время предвыборной кампании президент США о критиковал ее и называл «одной из худших».