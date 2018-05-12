Из-за антинаркотических рейдов в клубах грузины вышли на массовую акцию протеста

После проведения антинаркотических рейдов по ночным клубам Тбилиси к зданию парламента Грузии пришло около тысячи протестующих.

Об этом сообщает «Настоящее время».

Во время рейдов по подозрению в продаже наркотиков задержаны восемь человек, которые, по данным правоохранителей, «тесно связаны» с руководством заведений. Часть посетителей оказала сопротивление полиции.

Визиты в ночные клубы Тбилиси силовики объясняют проведением расследования гибели молодых людей от передозировки наркотиков.

После рейда и обысков к парламенту пришло около 1000 человек, которых эвакуировали из клубов. В ходе стихийного митинга силовики задержали ещё 20 человек, в том числе задержан лидер движения за декриминализацию употребления наркотиков, кандидат в президенты от партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе.

Позже участников стихийной акции отпустили.

Выступающее за либерализацию наркополитики в Грузии движение «Белый шум» заявило о намерении проводить «перманентные акции протеста», а также потребовало отправить в отставку организаторов антинаркотических рейдов.