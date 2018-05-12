Из миномётов по Раде: На Украине воссоздали «теракт Савченко» (ВИДЕО)

Эксперты на одном из полигонов 10 мая провели воссоздание теракта в Верховной Раде, который якобы планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос , заявив, что Раду планировали обстрелять из минометов с Труханового острова.

«Вчера мы провели экспертное воссоздание событий. И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось» — рассказал Матиос.

«То есть, обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова. Так вот, это действующие минометы, они пригодны для стрельбы и для нанесения поражений», — заявил он.

По словам Матиоса, все данные, которые озвучил генпрокурор Юрий Луценко, когда обнародовал представления на задержание и привлечение Савченко к ответственности, «действительно имели и имеют место».