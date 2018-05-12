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Катушечные магнитофоны возвращаются


Добавлено: 12 май 2018 в 08:40, Категория: Технологии
Катушечные магнитофоны возвращаются
Если вы зайдёте на форум аудиофилов и меломанов, то обязательно найдёт там тему или даже целый раздел, посвящённый «тёплому, ламповому звуку». Да-да, тому самому, аналоговому, с шипением плёнки, потрескиванием диска и так далее. И это неудивительно — ретро снова в моде. Компании уже готовят обновлённый вариант виниловых дисков с увеличенным временем записи, а классические игры продаются спустя 3 десятка лет после релиза.

Немецкая компания Roland Schneider Precision Engineering из Дюссельдорфа решила возобновить производство бобинных (катушечных) магнитофонов после 20 лет «простоя». Они поступят в продажу под маркой Ballfinger по цене от 9500 до 24 000 евро. Да, нынешнее ретро стоит дорого. Очень дорого.
Компания Schneider представила прототипы катушечных магнитофонов в прошлом году на промышленной ярмарке в Гамбурге. Они сразу вызвали ощутимый ажиотаж у аудиофилов — и сразу стало понятно, что такая ретро-техника будет востребована.

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Добавлено: 12 май 2018 в 08:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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