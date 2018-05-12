Киев опроверг рассказ Захаровой об угрозах дипломатам РФ в ООН

Представитель МИД Украины Мария Беца назвала рассказ своей российской коллеги Марии Захаровой об угрозах со стороны украинских ветеранов АТО (Антитеррористическая опеарция) россиянам в ООН «инсинуациями» и «примером распространения фейков».

«Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ. Мероприятие по пропаганде модерировала лично, заявления РФ — инсинуации», — написала Беца.

Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.

Ранее Мария Захарова рассказала РИА Новости как в штаб-квартире ООН люди, представленные украинской делегацией как «ветераны АТО», угрожали физической расправой сотруднику пресс-службы российского Министерства иностранных дел. Представитель российского МИДа сообщила, что на проводимом Украиной мероприятии присутствовали «снайперы, приехавшие с юго-востока Украины».

«По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — пояснила Захарова.