Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия

Джонни Депп и Эмбер Херд, Марат Башаров и Екатерина Архарова

Насилие в семье — проблема, которая нередко встречается не только у обычных людей, но и в звездных семьях. Как часто в отношениях пар, на красной ковровой дорожке демонстрирующих нежность и любовь, на деле оказывается все совсем не так гладко! Сложно поверить, но порой всеми любимые звезды, секс-символы, таланты и даже, казалось бы, идеальные семьянины нередко оказываются настоящими тиранами, которые не только пускают в ход кулаки, но даже используют холодное и огнестрельное оружие (как, например, Оскар Писториус, который застрелил свою возлюбленную). В связи с очередной звездной историей, в которой было много насилия, редакция NEWSTES.RU решила вспомнить пары, в которых мужчина в приступе гнева, ярости или ревности неоднократно поднимал руку на свою вторую половину.

Мел Би и Стивен Белафонте[/b]

Скандал вокруг знаменитой пары Мел Би и Стивена Белафонте, разразившийся больше года назад, не утихает до сих пор. Началось все с того, что Мел Би обвинила мужа в физическом и моральном насилии! В своем заявлении Мелани описала несколько вспышек гнева бывшего супруга, куда входило зверское избиение и даже принуждение к сексу втроем.

Систематическое насилие со стороны Стивена подтвердили еще несколько человек — сестра певицы Даниэль и первый муж Джимми Гульзар. По словам Даниэль, бывший ее сестры настоящий "психопат", "мошенник" и даже "убийца". Недавно к делу подключилась и мать Мелани, Андреа Браун. Она опубликовала в Twitter письмо своей внучки Энджелы, в котором та рассказала о насилии в семье.

Мелани Браун и Стивен Белафонте

Мел Гибсон и Оксана Григорьева[/b]

Роман кумира миллионов Мела Гибсона с российской пианисткой Оксаной Григорьевой продлился недолго — всего один год. Сразу же после расставания Оксана подала в суд на бывшего возлюбленного, рассказав, что он неоднократно поднимал на нее руку. Дело закончилось тем, что Гибсона приговорили к трем годам условно.

Это не первый скандал с участием знаменитого актера, связанный с агрессией, — Гибсон неоднократно садился за руль в нетрезвом виде. А один раз при задержании пьяный актер оказал сопротивление полицейскому, назвав его "чертовым евреем".

Оксана ГригорьеваМел Гибсон и Оксана Григорьева

Джонни Депп и Эмбер Херд[/b]

Скандал между Джонни Деппом и Эмбер Херд до сих пор обсуждается в прессе. Еще бы! Одна из самых ярких голливудских пар развелась из-за вспышек ярости Деппа. Подтвердила рукоприкладство сама Херд, опубликовав фотографию со следами насилия на лице. Кровоподтеки и синяки, как призналась актриса, не впервые появились на ее теле — Депп, по ее словам, регулярно ее бил. Методы он применял самые разные — так, один раз он даже бросил в супругу свой мобильный телефон.

Эмбер Херд

Эмбер Херд и Джонни Депп

Майк Тайсон и Робин Гивенс[/b]

Еще один из самых известных домашних тиранов — знаменитый боксер Майк Тайсон. По словам его экс-возлюбленной актрисы Робин Гивенс, Тайсон не мог решить ни одну проблему без рукоприкладства. Жена недолго смогла терпеть издевательства — спустя всего год после свадьбы Робин ушла от спортсмена и отсудила у него десять миллионов долларов.

Впрочем, сам Тайсон утверждает, что его жена хотела только денег, и все обвинения в свой адрес отрицает.

Робин Гивенс и Майк Тайсон

Чарли Шин и Брук Мюллер[/b]

Чарли Шин пошел еще дальше — он посчитал, что семейные проблемы поможет решить... холодное оружие.

В 2009 году голливудский актер Чарли Шин был арестован за избиение супруги ранним утро в Рождество. Чарли набросился на свою жену Брук Мюллер с ножом, после чего она вызвала полицию. Однако правоохранительные органы не стали арестовывать актера, а отпустили под залог в восемь с половиной тысяч долларов.

После этого неприятного инцидента пара посещала сеансы психологический помощи, которые если и помогли, то на время — в 2011 году Чарли и Брук развелись.

Николас Кейдж и Эллис Ким[/b]

Известный американский актер Николас Кейдж тоже однажды был арестован за насилие над своей третьей женой Эллис Ким. Произошел этот инцидент прямо на улице в штате Луизиана. Пара стала так бурно выяснять отношения, что очевидцу пришлось вызвать полицию. В участке актер пробыл недолго: супруга сказала, что больше не обижается и не станет подавать на Кейджа в суд. Всему виной, по признанию самого актера, стало алкогольное опьянение.

Николас Кейдж и Эллис Ким

Валерия и Александр Шульгин[/b]

Российская певица Валерия почти десять лет терпела издевательства бывшего мужа! Александр Шульгин был настоящим тираном — он не только избивал супругу, но и мог наброситься на нее с ножом. Долгое время певица не хотела выносить сор из избы, но после того, как он стал поднимать руку и на их детей, Валерия наконец приняла решение уйти от мужа и сбежала к родителям.

Томми Ли и Памела Андерсон[/b]

Музыкант Томми Ли и секс-символ Памела Андерсон всегда вызывали огромный интерес публики своими скандалами. Томми был не только ревнив, но и очень вспыльчив, поэтому часто не мог совладать со своими эмоциями. После одной из драк терпение Памелы лопнуло, и она обратилась в суд. Томми угодил за решетку на полгода.

К слову, недавно Томми Ли подрался со своим сыном Брэндоном. Правда, как утверждает музыкант, на этот раз жертвой стал он сам.

Томми Ли и Памела Андерсон

Крис Браун и Рианна[/b]

Имя музыканта Криса Брауна у многих ассоциируется с одной скандальной историей: в 2009 году музыкант сильно избил свою тогдашнюю возлюбленную Рианну.

Началось все со словесной перепалки в машине, после этого Крис попытался силой вытащить спутницу из авто, но не смог, поэтому ударил ее в левый глаз. На этом Браун не остановился и стал бить барбадосскую певицу по голове и даже пытался задушить. После всего этого мужчина скрылся с места преступления. Рианне помогли очевидцы, которые вызвали полицию.

Крис был признан виновным. В течение года он ходил на курсы психотерапии и провел 1400 часов на общественных работах.

А на днях стало известно о новом обвинении в адрес певца. Пожелавшая остаться неназваной девушка заявила о причастности музыканта к ее изнасилованию. По ее словам, сам он в нем не участвовал, однако и не препятствовал тому, чтобы над ней надругались его друзья. Представители музыканта эти обвинения отрицают. Адвокат пострадавшей тем не менее настроен очень решительно и не только грозит Брауну судом, но и требует для своей клиентки компенсации за моральный ущерб в размере 17 миллионов долларов.

Рианна

Крис Браун и Рианна

Марат Башаров и Екатерина Архарова[/b]

Всего через четыре месяца после свадьбы Марат Башаров сильно избил свою жену Екатерину Архарову. По словам дяди девушки Эммануила Виторгана, Башаров довел ее до комы, ударив головой в нос. После осмотра врачи обнаружили у Екатерины, помимо синяков и кровоподтеков, перелом левой носовой кости и сотрясение головного мозга.

Башаров долго не признавал своей вины, но затем принес жене публичные извинения. Тем не менее Архарова мужа не простила — брак продлился всего десять месяцев.

Екатерина Архарова

Екатерина Архарова и Марат Башаров

Микки Рурк и Кэрри Отис[/b]

Микки Рурк не только актер и сценарист, но и профессиональный боксер. Силу его удара пришлось испытать на себе не только его соперникам на ринге, но и бывшей жене Кэрри Отис. Однажды в приступе ярости и гнева актер избил супругу боксерскими перчатками. Причиной такого поведения стала неконтролируемая ревность. После этого инцидента он раскаивался, горько плакал и просил у Кэрри прощения. Отис Рурка простила, однако спустя шесть лет совместной жизни они все же развелись.

Микки Рурк и Кэрри Отис