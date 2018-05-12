Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое "я", и их наказали

КОПЕНГАГЕН, 12 мая – РИА Новости, Александр Рогулев. Некоторые белорусские хоккеисты в матче с командой Австрии стали тянуть одеяло на себя, что и стало причиной поражения, заявил защитник белорусов Дмитрий Коробов.

Сборная Белоруссии в субботу проиграла команде Австрии (0:4) на групповом этапе чемпионата мира в Дании и потеряла шансы на сохранение место в элитном дивизионе.

"Это был главный матч за много лет, и мы его проиграли. При счете 0:1 мы возили их в зоне, но некоторые наши игроки стали показывать свое "я", играть грязно, и их начали наказывать удалениями. Джеффу (Плэтту) не стоило удаляться, например. Это было глупое удаление. Думаю, коллектив у нас был здесь, но не такой сплоченный", - сказал Коробов журналистам.

"Мы вылетели, теперь будем возвращаться обратно. Вся вина здесь на игроках. Тренеры же не могут на лед выйти. Они на мостике стоят, это все на игроках, - продолжил Коробов. - После ухода Льюиса мы хотя бы чуть–чуть в хоккей начали играть, а не в бей-беги. Но это не помогло. Мы не забили ни одного гола уже какую игру подряд, я даже не знаю. Но мы проиграли все вместе".

Коробов отметил, что решающим моментом игры стало большинство. "Нам австрийцы показали, как надо большинство реализовывать. А мы что-то придумываем, как будто снова в детском хоккее. Надо было подъехать к вратарю и запихать ее с "мясом", а мы начинаем в пас играть. Австрийцы нам все показали", - отметил хоккеист.