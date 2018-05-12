«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа

Популярная голливудская актриса Пенелопа Крус опубликовала на своей Instagram-странице снимок, на котором запечатлена без макияжа.

При этом ее поклонники с восторгом отреагировали на фото знаменитости, которое собрало за день почти 300 тысяч лайков.

Одна из подписчиц отметила: «Я бы хотела, чтобы больше никто ничего не постил после этого снимка. Так я смогу любоваться твоей натуральной красотой вечно!».

Напомним, испанская 44-летняя актриса Пенелопа Крус является обладательницей многих кинопремий, среди которых и «Оскар», BAFTA, Гойя и другие.

Фото: