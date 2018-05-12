Крикунов: хоккеистов сборной России должно отрезвить поражение от чехов

Впечатлениями от первого поражения сборной России на чемпионате мира по хоккею в Копенгагене, а также мыслями о предстоящих матчах против Швейцарии и Словакии в своей авторской колонке делится бывший главный тренер национальной команды Владимир Крикунов.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире. Команда Чехии показала нам всем, что не стоит впадать в эйфорию от побед в первых трех матчах этого чемпионата мира. Вышли с небольшим недонастроем, что и вылилось в поражение в первом периоде. Потом заиграли, смогли сравнять, но вот дожать соперника в третьем уже не смогли, а в овертайме на этом турнире чехи чувствуют себя как рыба в воде, уже три победы одержали в дополнительное время.

Впрочем, за победу в дополнительное время дается на одно очко меньше, получив такой недобор и поражение от шведов, Чехия не могла себе позволить проиграть еще и России, иначе бы задача попасть в плей-офф становилась очень сложной, поэтому и играли чехи от ножа.

"Красная машина" притормозила: сборная России уступила чехам на ЧМ по хоккею / Фото

Неопределенность с тем, сыграют ли против нашей команды чешские нападающие из НХЛ Давид Крейчи и Давид Пастрняк, которые только-только прилетели, явно добавили головной боли тренерскому штабу во главе с Ильей Воробьевым. Похоже, что их не ждали, либо посчитали, что они после длительного перелета не смогут сыграть в полную силу.

Однако, получилось ровно наоборот, именно звено с Крейчи и Пастрняком сделало победу над сборной России реальной для чехов. Может быть, стоило играть против них персонально, выпуская одно звено лишь с одной задачей - повязать соперника.

Несмотря на результат, игра в исполнении сборной России была неплохой. В принципе к атаке не так много претензий, а вот в обороне были сложности. Тот же овертайм показателен, перед тем как забить победную шайбу, у чехов было еще несколько хороших моментов, и там нас спасал Василий Кошечкин. Раз спасал, два, но в третий уже не смог.

В формате три на три каждый должен играть с каждым, а российские хоккеисты вдвоем сваливались на одного чеха, тем самым предоставляя сопернику преимущество. Так действовать в дополнительное время нельзя.

Перед матчем с Чехией сборная России дозаявила трех хоккеистов: нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова, а также вратаря Илью Сорокина. На следующий день после игры последнее вакантное место занял защитник Алексей Береглазов. Из НХЛ мы больше никого не ждем, хотя опытный защитник Алексей Емелин мог бы пригодиться нашей команде. Но, видимо, тренерский штаб посчитал, что сейчас он не в лучшей форме, либо имеет какие-то проблемы со здоровьем, о которых клуб не сообщал во время плей-офф.

Алексей Жамнов: швейцарцы – недостойный соперник? Вы ошибаетесь

Никита Гусев сыграет в матче против сборной Швейцарии. Илья Воробьев принял решение восстановить олимпийское звено. Посмотрим, что это даст нашей атаке, ведь уже в матче с чехами тренерский штаб пошел на перестановки в звеньях, попробовав разные варианты в игре.

Поражение от сборной Чехии должно отрезвить игроков российской команды - халява кончилась. Швейцарцы и словаки далеко не подарок. Обе эти команды хотят воспользоваться тем, что чехи забуксовали на старте турнира, и дадут нашей сборной бой, ведь в борьбе за плей-офф каждое очко для них на вес золота.