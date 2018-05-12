Кто родился 12 мая

Сергей Александрович Шаргунов (38 лет), член комитета Государственной Думы по международным делам. Работал в «Новой газете», «Независимой газете», «Завтра», «Московский комсомолец», в журналах «Новый мир», «Эксперт», в сетевом издании «Русский журнал» и др. Вёл общественно-политическое ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

В качестве журналиста находился в зоне боевых действий во время конфликта в Южной Осетии, посещал Донбасс и Сирию. С 2012 года является главным редактором общественно-политического интернет-издания «Свободная пресса».

Сергей Шаргунов — один из основателей молодежного движения «Ура!». Он также возглавлял молодёжное крыло партии «Родина» (Союз молодежи «За Родину!»).

А ещё в этот день родились:

Алина Маратовна Кабаева, российская спортсменка, общественный и политический деятель. Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике, бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года. Двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта РФ.

Алина Кабаева избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов, входила в состав Общественной палаты РФ. Возглавляет Совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и ЗАО «Спорт-Экспресс».

Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), поэт и прозаик. Его перу принадлежат два десятка сборников стихов и прозы. Среди них, лирические сборники «Парабола», «Выпусти птицу!», «Витражных дел мастер», повесть «О», книги «Прорабы духа. Прозаические и поэтические произведения», «Ров. Стихи и проза» и др.

Его стихотворный сборник «Антимиры» стал основой спектакля, поставленного на сцене Театра на Таганке. По либретто Вознесенского на музыку Алексея Рыбникова в Ленкоме была поставлена первая в СССР рок-опера «Юнона и Авось».

На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз», «Плачет девочка в автомате», «Начни сначала».

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