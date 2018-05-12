Кто родился 12 мая

Сергей Александрович Шаргунов (38 лет), член комитета Государственной Думы по международным делам. Работал в «Новой газете», «Независимой газете», «Завтра», «Московский комсомолец», в журналах «Новый мир», «Эксперт», в сетевом издании «Русский журнал» и др. Вёл общественно-политическое ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».
В качестве журналиста находился в зоне боевых действий во время конфликта в Южной Осетии, посещал Донбасс и Сирию. С 2012 года является главным редактором общественно-политического интернет-издания «Свободная пресса».
Сергей Шаргунов — один из основателей молодежного движения «Ура!». Он также возглавлял молодёжное крыло партии «Родина» (Союз молодежи «За Родину!»).
А ещё в этот день родились:
Алина Кабаева избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов, входила в состав Общественной палаты РФ. Возглавляет Совет директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и ЗАО «Спорт-Экспресс».
Его стихотворный сборник «Антимиры» стал основой спектакля, поставленного на сцене Театра на Таганке. По либретто Вознесенского на музыку Алексея Рыбникова в Ленкоме была поставлена первая в СССР рок-опера «Юнона и Авось».
На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз», «Плачет девочка в автомате», «Начни сначала».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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