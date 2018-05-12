Ллойд Пирс стал главным тренером клуба НБА "Атланта Хокс"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Новым главным тренером клуба НБА "Атланта Хокс" стал Ллойд Пирс, сообщается на официальном сайте команды.

Пост главного тренера "Атланты" стал вакантным в конце апреля после того, как в отставку был отправлен Майк Буденхольцер. Под руководством специалиста "Атланта" заняла последнее место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.

В текущем сезоне 42-летний Пирс входил в тренерский штаб "Филадельфии". "Атланта" не раскрывает детали соглашения со специалистом, но по данным ESPN контракт будет рассчитан на три года и иметь опцию продления еще на один сезон.