Мария Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей второго этапа сезона Бриллиантовая лига в Шанхае. Она смогла преодолеть отметку 1,97 м, сообщает ТАСС.

Спортсменка выступала в нейтральном статусе.

В прошлом году Ласицкене стала финалисткой турнира. Эта золотая медаль является 39-й высшей наградой в карьере спортсменки.

Второе место завоевала легкоатлетка из Болгарии Мирела Демирева (1,94м), третье заняла немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,88м).

31 мая она примет участие в четвёртом этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги, который состоится в Риме.

В начале апреля пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации сообщила, что Мария Ласицкене после победы на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в марте.