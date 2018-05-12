Медики объяснили, почему мужчинам нельзя отказываться от мяса

Отказ мужчин от белка негативно отражается на способности к воспроизводству у последующих поколений.

Биологи в ходе исследования выяснили, что отсутствие мяса в рационе отца сильно сказывается на фертильности его детей. Отмечается, что сперматозоиды у потомства становились ленивыми при нехватке белка в рационе родителя. Обилие же белка производило обратный эффект.

Кроме того, низкий уровень белка был связан с ослабленным иммунитетом. А при большом количестве белка в рационе отцов у их сыновей репродуктивные и метаболические процессы протекали активнее.

В то же время, ученые пока не выяснили, как влияет обилие белка в рационе матери на показатели детей.