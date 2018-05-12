МИД ФРГ заинтересовался причинами отказа Зеппельту во въезде в Россию

МИД Германии добивается разговора с российской стороной, чтобы прояснить обстоятельства отказа во въезде в Россию для освещения ЧМ по футболу немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на соответствующее заявление министерства.

О том, что Зеппельт, автор фильмов о допинге в российском спорте, попал в список «нежелательных лиц» и не может въехать в Россию сообщил ARD. Причины отказа не объясняются.

Телеканал назвал этот факт «уникальным событием в истории спортивной журналистики ARD» и вмешательством в освещение прессой крупных событий.