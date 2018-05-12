Когда мужчина и девушка друг другу нравятся, то физиологически возможен се*с без обязательств. Я считаю, что это нормально, если мужчина и женщина свободны. Если у них случается тяга друг к другу и чувство эйфории, то может быть и се*с без обязательств. Но я такой человек, что к отношениям с женщиной отношусь серьезно. Когда я пришел на проект, то заявил, что хочу найти девушку, с которой я пойду дальше по жизни, которая будет меня ценить и уважать. Поэтому мне больше подходит, когда у нас с Настей полноценные отношения. Я люблю эту женщину и хочу выйти с ней в большую жизнь. Отношения без обязательств ни к чему серьезному не приводят, поэтому я хотел бы забыть все плохое и вернуть нормальные, полноценные отношения с Настей. Все предпосылки для того чтобы возобновить и начать все сначала у нас есть. Время покажет, но пока я не тороплюсь объявлять нас парой, потому что это все для меня очень серьезно.
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Новости » Шоу-бизнес » Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой
Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой
Добавлено: 12 май 2018 в 07:14, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 12 май 2018 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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