Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой

Когда мужчина и девушка друг другу нравятся, то физиологически возможен се*с без обязательств. Я считаю, что это нормально, если мужчина и женщина свободны. Если у них случается тяга друг к другу и чувство эйфории, то может быть и се*с без обязательств. Но я такой человек, что к отношениям с женщиной отношусь серьезно. Когда я пришел на проект, то заявил, что хочу найти девушку, с которой я пойду дальше по жизни, которая будет меня ценить и уважать. Поэтому мне больше подходит, когда у нас с Настей полноценные отношения. Я люблю эту женщину и хочу выйти с ней в большую жизнь. Отношения без обязательств ни к чему серьезному не приводят, поэтому я хотел бы забыть все плохое и вернуть нормальные, полноценные отношения с Настей. Все предпосылки для того чтобы возобновить и начать все сначала у нас есть. Время покажет, но пока я не тороплюсь объявлять нас парой, потому что это все для меня очень серьезно.