Московский суд отпустил пронесшего росгвардейца на руках мужчину

Черемушкинский суд Москвы отказался отправлять под домашний арест мужчину, который пронес росгвардейца на руках в столичном метрополитене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Судья Попов отказался удовлетворить ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор также не поддержал заявленное ходатайство следственных органов», — сказали в суде.

6 мая Ислям Малеков на станции метро «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров «ради шутки» по вестибюлю. В отношении шутника было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского. Максимальное наказания составляет до десяти лет тюрьмы.

«Подписка о невыезде избрана следствием в качестве меры пресечения 27-летнему неработающему жителю Москвы, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на станции метро «Сухаревская». Сегодня он был допрошен следователем», — сказано в сообщении суда.

В московском метро мужчина пронес росгвардейца несколько метров по вестибюлю. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. СК завел дело о применении насилия в отношении представителя властиhttps://t.co/t6JZGW6Y1c



Видео: СК РФ pic.twitter.com/xh7xFypLw7

— РБК (@ru_rbc) 11 мая 2018 г.