На Балтийский флот прибывают призывники из 20 регионов России

На сегодняшний день в соединения и воинские части флота уже прибыли свыше 10 воинских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска и Липецка. До завершения приёма молодого пополнения, который продлится до середины июля, в Калининградскую область на комплектование воинских частей и кораблей Балтийского флота ожидается прибытие более 1800 человек из областей и республик Российской Федерации.

Кроме того, в соединения и части флота начинают прибывать младшие специалисты, которые распределены для дальнейшей военной службы на Балтийский флот после прохождения обучения в учебных частях. В основном, это механики-водители многоосных автомобилей, радиотехники, связисты, водолазы, акустики. Военнослужащие продолжат военную службу в частях и на кораблях Балтийского флота на должностях сержантов и старшин. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме. Всего ожидается прибытие около 1,5 тыс. младших специалистов.

До конца весеннего 2018 года призыва соединения и воинские части Балтийского флота пополнят более трех тысяч новобранцев.