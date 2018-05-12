На Украине заявили, что «Северный поток — 2» позволит Германии захватить рынок газа в Европе

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в пятницу заявила, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» позволит Германии контролировать рынок газа в Европе.

«Позиция госпожи Меркель не такая категоричная по «Северному потоку — 2». Она понимает, что её партнёры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», — цитирует УНН ее слова.

Зеркель подчеркнула, что Германия будет контролировать Европу полностью. «Фактически это узурпация и привилегии в Европе», — добавила она.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом указал на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.

Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG получила разрешение от властей Германии на строительство газопровода на территории страны 27 марта.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составит более 1,2 тыс. километров, его большая часть пройдёт по морскому дну. Введение в эксплуатацию запланировано до конца 2019 года.

Против реализации проекта газопровода выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.

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