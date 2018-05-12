НАСА планирует запустить на Марсе вертолет

В рамках проекта марсохода «Марс-2020» планируется запустить на Марсе небольшой автономный вертолет, сообщает НАСА. Он должен будет продемонстрировать потенциал использования в марсианской атмосфере более тяжелых летательных аппаратов.

Вертолет Mars Helicopter разрабатывается с 2013 года в Лаборатории по изучению реактивного движения НАСА. Вес аппарата 1,8 килограмма, вес «немного меньше софтбольного мяча» (диаметр мяча около 10 см). Двойные лопасти, вращающиеся в противоположные стороны, будут совершать почти 3000 оборотов в минуту, что в десять раз больше, чем у вертолетов на Земле. Такая частота вращений необходима для удержания аппарата в разреженной атмосфере Марса.

«Рекорд высоты для вертолета, летящего здесь на Земле, составляет около 40 000 футов [12,2 км]. Давление атмосферы Марса составляет всего один процент от атмосферы Земли, поэтому, когда наш вертолет будет находиться на марсианской поверхности, это уже будет эквивалентно высоте в 100 000 футов [30 км] на Земле», – говорит менеджер проекта Mars Helicopter Мими Аун. – Чтобы заставить его летать при такой низкой плотности атмосферы, нам пришлось тщательно изучить, как сделать его максимально легким и одновременно настолько сильным и мощным, насколько это возможно».

В ходе своего первого полета марсианский вертолет просто поднимется вертикально вверх на три метра и задержится в таком положении на 30 секунд. В дальнейшем продолжительность и дистанция полетов будут увеличиваться.

Напомним, что запуск в космос аппарата «Марс-2020» планируется летом 2020 года, а его прибытие к Марсу ожидается в феврале 2021 года.