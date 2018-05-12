НАСА планирует запустить на Марсе вертолет

Показать меню
Актуально
«Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления - 22:07 «Красная звезда» информирует, что состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России Кудрину предложили возглавить Счетную палату - 22:35 Кудрину предложили возглавить Счетную палату Магазин профессиональной косметики для волос - 22:51 Магазин профессиональной косметики для волос У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын - 23:05 У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился сын В доме Криса Брауна изнасиловали девушку - 23:05 В доме Криса Брауна изнасиловали девушку Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника - 23:14 Борьба с коррупцией: в Донецкой области задержали прокурора-взяточника Скрипка: Путин – очень опасный человек - 23:19 Скрипка: Путин – очень опасный человек Надаль обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде - 23:21 Надаль обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде Путин и Эрдоган совместно осудили выход США из «иранской сделки» - 23:28 Путин и Эрдоган совместно осудили выход США из «иранской сделки» Кемеровский суд запретил видео «Немагии» о «Зимней вишне» - 23:33 Кемеровский суд запретил видео «Немагии» о «Зимней вишне» Напавший на журналистку «Эха Москвы» оправдал себя умением убивать - 23:33 Напавший на журналистку «Эха Москвы» оправдал себя умением убивать Путин забросил пять шайб в сочинском матче Ночной хоккейной лиги - 23:33 Путин забросил пять шайб в сочинском матче Ночной хоккейной лиги В Латвии арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана - 23:34 В Латвии арестовали бывшего нацбола Владимира Линдермана Украинец получил восемь лет колонии за подготовку взрыва на крымской ЛЭП - 23:34 Украинец получил восемь лет колонии за подготовку взрыва на крымской ЛЭП Володин назвал неоспоримое преимущество Мутко на стройке - 23:34 Володин назвал неоспоримое преимущество Мутко на стройке Кудрину предложили высокий пост - 23:34 Кудрину предложили высокий пост В Киеве полицейского ударили битой по голове за замечание - 00:05 В Киеве полицейского ударили битой по голове за замечание
» » НАСА планирует запустить на Марсе вертолет

НАСА планирует запустить на Марсе вертолет


Добавлено: 12 май 2018 в 20:55, Категория: Новости на сегодня
НАСА планирует запустить на Марсе вертолет

В рамках проекта марсохода «Марс-2020» планируется запустить на Марсе небольшой автономный вертолет, сообщает НАСА. Он должен будет продемонстрировать потенциал использования в марсианской атмосфере более тяжелых летательных аппаратов.

Вертолет Mars Helicopter разрабатывается с 2013 года в Лаборатории по изучению реактивного движения НАСА. Вес аппарата 1,8 килограмма, вес «немного меньше софтбольного мяча» (диаметр мяча около 10 см). Двойные лопасти, вращающиеся в противоположные стороны, будут совершать почти 3000 оборотов в минуту, что в десять раз больше, чем у вертолетов на Земле. Такая частота вращений необходима для удержания аппарата в разреженной атмосфере Марса.

«Рекорд высоты для вертолета, летящего здесь на Земле, составляет около 40 000 футов [12,2 км]. Давление атмосферы Марса составляет всего один процент от атмосферы Земли, поэтому, когда наш вертолет будет находиться на марсианской поверхности, это уже будет эквивалентно высоте в 100 000 футов [30 км] на Земле», – говорит менеджер проекта Mars Helicopter Мими Аун. – Чтобы заставить его летать при такой низкой плотности атмосферы, нам пришлось тщательно изучить, как сделать его максимально легким и одновременно настолько сильным и мощным, насколько это возможно».

В ходе своего первого полета марсианский вертолет просто поднимется вертикально вверх на три метра и задержится в таком положении на 30 секунд. В дальнейшем продолжительность и дистанция полетов будут увеличиваться.

Напомним, что запуск в космос аппарата «Марс-2020» планируется летом 2020 года, а его прибытие к Марсу ожидается в феврале 2021 года.


Материалы по теме:

Новые снимки миссии NASA демонстрируют ультрафиолетовое свечение марсианской атмосферы (ФОТО)
НАСА раскрыло судьбу атмосферы на Марсе
В NASA изобрели вертолет для исследования Марса
Захват Марса планируется на 2030 год, информация из НАСА
Добавлено: 12 май 2018 в 20:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В филиале ВУНЦ ВМФ состоялось награждение юнармейцев, принявших участие в параде ко Дню Победы в Калининграде

В филиале ВУНЦ ВМФ состоялось награждение юнармейцев, принявших участие в параде ко Дню Победы в Калининграде

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

«Украина — недогосударство», — пропагандист Майдана

«Украина — недогосударство», — пропагандист Майдана

Наталья Водянова сфотографировалась с футболистами для обложки Vogue

Наталья Водянова сфотографировалась с футболистами для обложки Vogue

Новости России
еще новости
Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год

Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год

Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов

Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова на 30 процентов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 мая

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 мая

Самому старому пенсионеру России 128 лет

Самому старому пенсионеру России 128 лет

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия

Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия

Видео дня: свадьбы британской королевской семьи

Видео дня: свадьбы британской королевской семьи

Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой

Мон Дезир хотел бы вернуть нормальные отношения с Настей Ендальцевой

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о свадебном наряде Меган Маркл

Дизайнер свадебного платья принцессы Дианы рассказал о свадебном наряде Меган Маркл

Новости политики
еще новости
Украина и Грузия имплементируют Конвенцию Пан-Евро-Мед в Зону свободной торговли

Украина и Грузия имплементируют Конвенцию Пан-Евро-Мед в Зону свободной торговли

Верховный суд допросил главу Миграционной службы по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства

Верховный суд допросил главу Миграционной службы по делу о лишении Саакашвили украинского гражданства

Меркель отрицательно высказалась в адрес США

Меркель отрицательно высказалась в адрес США

Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

Санкции против России ударили по центру Вашингтона как не ожидал никто

Новости экономики
еще новости
Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Рост цен в Украине: Нацбанк назвал причины

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Очередной транш от МВФ может поступить уже в июне

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Минфин: профицит бюджет России составит 0,45% ВВП в 2018 году

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Большая приватизация: в Украине утвердили список госпредприятий для продажи

Новости общества
еще новости
Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»

В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск

В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск

Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки

Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки

Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники

Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники

Происшествия
еще новости
В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Забайкалье выпускник ударил ножом директора школы

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

В Красноярске девочка после «Морга» отправилась в больницу

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Новости Украины
еще новости
В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе

В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе

В Британии семья сняла на видео проделки полтергейста

В Британии семья сняла на видео проделки полтергейста

«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа

«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа

Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма: появились детали

Биологи испытали первое лекарство от алкоголизма: появились детали

Мировые новости
еще новости
Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Ученые выяснили, почему гормон счастья не превращает людей в наркоманов

Скончалась правнучка Ивана Франко

Скончалась правнучка Ивана Франко

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

В Луганской области СБУ задержала депутата ЛНР

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист

Лидеры Европейского Союза готовы “заморозить” конфликт с Россией, - журналист




Лента новостей
Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», - 19:12 Инженеры Балтийского флота проведут флотские этапы всеармейских конкурсов «Открытая вода», «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут»Неизвестный ранил водителя мусоровоза около полигона «Ядрово» - 19:06 Неизвестный ранил водителя мусоровоза около полигона «Ядрово»Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении» - 19:05 Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении»Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших - 19:02 Удивительные кадры: как тысячи сирийцев вышли на улицы в честь российских военных, прогнавших боевиков (+ФОТО, ВИДЕО)«Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжа - 18:54 «Красота вечна»: Пенелопа Крус показала фото без макияжаВ Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войск - 18:50 В Волгоградской области состоится сбор с должностными лицами инженерных войскГрицак: не могу сказать, что сотрудники СБУ «жируют» - 18:47 Грицак: не могу сказать, что сотрудники СБУ «жируют»Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки - 18:40 Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атакиГандболистки "Дьёра" победили "Бухарест" и вышли в финал ЛЧ - 18:12 Гандболистки Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 год - 18:05 Глава «Роскосмоса» отчитался о доходах за 2017 годВ результате авиаудара США в Сирии погибли 17 человек - 17:55 В результате авиаудара США в Сирии погибли 17 человекПрескод победил в беге на 100 метров на втором этапе Бриллиантовой лиги - 17:35 Прескод победил в беге на 100 метров на втором этапе Бриллиантовой лигиЖители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьера - 17:21 Жители Тбилиси вышли на митинг с требованием отставки премьераПилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники - 16:53 Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники
Последние новости
Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине - 21:47 Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе - 21:40 В небе над Калифорнией сняли на видео странное свечение в небе Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты - 21:21 Андерсон: Леон играет так, будто он человек с другой планеты Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали наступление (ФОТО, - 21:19 Бойня в Сирии: ВКС РФ отследили концентрацию сил боевиков, а ВВС САР сорвали наступление (ФОТО, ВИДЕО) Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия - 21:10 Когда мужчина бьет женщину: звездные пары, в которых было много насилия Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» - 20:55 Болгария разморозит проект атомной станции «Белене» НАСА планирует запустить на Марсе вертолет - 20:55 НАСА планирует запустить на Марсе вертолет В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта - 20:55 В Германии попросили ФИФА защитить Зеппельта Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего - 20:54 Фонд Хокинга пригласил на его поминки гостей из будущего Умер политолог Игорь Бунин - 20:54 Умер политолог Игорь Бунин Самолет разбился в Испании, есть погибшие - 20:12 Самолет разбился в Испании, есть погибшие Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое "я", и их наказали - 20:05 Коробов: кое-кто из белорусских хоккеистов стал показывать свое Из-за антинаркотических рейдов в клубах грузины вышли на массовую акцию протеста - 19:47 Из-за антинаркотических рейдов в клубах грузины вышли на массовую акцию протеста
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"