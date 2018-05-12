Названа дата захвата Донбасса Украиной

Известный прокремлевский политолог Сергей Марков считает, что украинские войска начнут захват неподконтрольных им территорий Донбасса в период с 3 по 5 июня. Этим он подтвердил аналогичный сценарий возможных событий, рассказанных Игорем Стрелковым.

Эксперт убежден, что действия Киева будут беспроигрышными в любом случае. Кремлю либо придется идти на открытое предательство ЛДНР, либо вмешаться в силовой конфликт, жертвуя Чемпионатом мира по футболу.

Марков указывает на случайное совпадение в это же время масштабных учений НАТО в Балтии, которые пройдут с 3 по 15 июня. ЧМ-2018 начнется 14 июня. Политолог предсказал, что ВСУ начнут военную операцию в период 3-5 июня. При этом в Киеве считают, что для победы им достаточно недели. Далее Москва окажется перед выбором, цитата: