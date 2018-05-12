Неизвестный ранил водителя мусоровоза около полигона «Ядрово»

Пресс-служба регионального ГУ МВД РФ сообщила ТАСС, что полиция разыскивает мужчину, который обстрелял мусоровоз около мусорного полигона «Ядрово» в подмосковном Волоколамске.

«На Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный из лесополосы произвел выстрел из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и поимке стрелявшего.

Напомним, с февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались властям на неприятный запах, распространяющийся с «Ядрово». В марте 77 школьников пожаловались врачам на плохое самочувствие, а их родители связали недомогание детей с выбросом свалочного газа.