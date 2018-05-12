Необходимое дополнение, не портящее внешний вид автомобиля

В случае, когда простого багажника уже недостаточно, выходом из ситуации будет автобагажник на крышу. На сегодняшний день такой дополнительный агрегат к своему авто приобрести не составит труда. Все они различны по способу крепления и целей использования. Современный багажник-это не советская железная конструкция устрашающего вида, у него хороший внешний вид и отличные технические качества.

Приобрести качественный багажник на авто - магазин в СПб предлагает исходя из целей его использования. Рассмотрим ниже, какие автомобильные багажники на сегодняшний день выпускаются и для чего они необходимы:

универсальные - самая распространённая конструкция из облегчённых металлических трубок, стянутых двумя направляющими. Крепится такой багажник скобами к водостокам над дверными проёмами. Он предназначены для перевозки крупных хозяйственных материалов;

экспедиционные, по конструкции похожи на универсальные. Особенность — наличие плотной сетки на днище, таким образом, появляется возможность для перевозки мелких грузов;

рейлинги - крепятся к кузову, параллельно внешним краям крыши. При необходимости к рейлингам верёвкой подсоединяются поперечные перекладины, а груз фиксируется сверху специальными эластичными жгутами;

автомобильные боксы - герметичный тип перевозных контейнеров. Они могут быть выполнены в мягком исполнении - брезентовые, прорезиненные мешки, которые устанавливаются на рейлингах, универсальных и экспедиционных багажниках, но более популярны жёсткие модели — пластиковые резервуары с собственными креплениями на крышу;

багажники для спортивного инвентаря - они выпускаются на основе рейлингов и универсальных конструкций.

Сегодня не надо мучиться, чтобы поместить в машину все желаемое, для этого достаточно один раз посетить магазин автобагажников на крышу, в котором багажники отличаются доступной ценой и надежностью в креплении.