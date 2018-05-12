Chanel выпустил новый рекламный ролик, посвященный аромату № 5 L`Eau. Реклама уже доступна на YouTube.

В видео предлагаются разные способы нанесения аромата. Средство представляет собой парфюмированную освежающую дымку для волос и тела. Также № 5 L`Eau — это еще и крем для рук в эргономичной упаковке.

Новинки Chanel помогут не расставаться с любимым ароматом в течение дня: оба средства выполнены в удобных флаконах, и их текстуры позволяют им быстро впитываться и создавать деликатное парфюмерное звучание.

Embedded video for Новое прочтение парфюма: Chanel выпустил аромат в уникальной форме, опубликовано видео

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