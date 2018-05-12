Главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник попал в неловкую ситуацию во время акции «Бессмертный полк» в оккупированном Луганске 9 мая. Об этом сообщает пользователь Facebook Павел Крамарев.

Он обратил внимание, что на табличке, которую нес Пасечник написано: «Пасечник Сергей Свиридонович». При этом в комментарии журналистам главарь боевиков заявил, что у него был дед с отчеством «Свиридович».

«У меня есть предположение по данной ситуации: Это сотрудники #Мыр #Луганщынэ, которые отвечали за эти таблычкы просто запарились с отчеством дедули Ленчика.

А Ленька «на радостях» и сам не прочитал что там написано. Нужно было дать табличку #Я за #Украину. Было бы круто», — шутит Крамарев.