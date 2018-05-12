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Олимпийский чемпион Александр Попов намерен участвовать в выборах главы ОКР


Добавлено: 12 май 2018 в 14:49, Категория: Новости на сегодня
Олимпийский чемпион Александр Попов намерен участвовать в выборах главы ОКР

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов сообщил РИА Новости о своем намерении выставить свою кандидатуру на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Он сообщил, что в олимпийском движении находится достаточно времени, чтобы хорошо изучить все внутренние проблемы. Попов подчеркнул, что у него есть понимание, как выстраивать работу.

«В спорте иногда бывает так, что не нужно стремиться во чтобы то ни стало выйти вперед с первых метров дистанции. При этом нужно быть готовым в любой момент включиться в борьбу. К этому меня в свое время приучил мой тренер Геннадий Турецкий, который любил повторять: «Если хочешь быть успешным в соревнованиях, ты должен быть готов быстро плыть в любое время суток. Я готов», — добавил Александр Попов.

Ранее сообщалось, что возглавлявший ОКР с 2010 года Александр Жуков предпочел полностью сосредоточиться на работе в Госдуме и заявил, что не будет участвовать в выборах президента организации на олимпийском собрании 29 мая.


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Добавлено: 12 май 2018 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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