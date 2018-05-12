Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ, Кузнецов - второй

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ, его соотечественник и партнер Евгений Кузнецов - второй, сообщается на сайте лиги.

"Вашингтон" в пятницу на выезде со счетом 4:2 победил "Тампу" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли. Овечкин в этой встрече забросил одну шайбу и отдал голевую передачу, став первой звездой матча. После игры на счету Овечкина в плей-офф стало 17 очков (9 шайб + 8 передач).

Кузнецов, ставший второй звездой матча с "Тампой", отдал две голевые передачи. В его активе теперь 16 очков (7+9).

Третьей звездой дня был признан канадский нападающий "Вашингтона" Джей Бигл, забросивший одну шайбу в игре с "Тампой".