Памела Андерсон просит помощи у Канье Уэста в освобождении Джулиана Ассанжа

Судьба 46-летнего основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа очень волнует 50-летнюю актрису Памелу Андерсон, которая недавно пыталась разборонить своего сына и бывшего мужа. Она решила не влезать в отношения своих родных, а сосредоточится на помощи своему близкому другу, который сейчас скрывается от властей США в посольстве Эквадора в Лондоне. О поддержке актриса попросила у Канье Уэста.



Она считает, что именно Канье может оказать влияние на ситуацию. Некоторое время назад Ассанжа лишили какой-либо связи: ни мобильным телефоном, ни интернетом он пользоваться не может.

«Привет, Канье. Надеюсь, у тебя все в порядке. Хочу сказать, что я поддерживаю Джулиана Ассанжа и знаю, что ты ценишь свободу слова. Прозрачность и доступность очень важны для него, особенно в Америке, где его могут убить за то, что он разоблачил коррупцию в правительстве. Я всегда поддерживала тебя за то, что ты говоришь то, что думаешь. Ты очень влиятельный.

Ассанж — гений, настоящий мировой лидер, которого любит молодежь. Общественная поддержка может помочь освободить его. Так как СМИ монополизированы, наши голоса — единственная надежда все изменить. Дай мне знать, если захочешь узнать больше о нем. Или же просто посмотри на его жизнь. Он пожертвовал многим ради правды. Думаю, ты бы мог им восхищаться», — написала модель.

Напомним, что в интервью журналу The Hollywood Reporter актриса Памела Андерсон объяснила, почему не вмешивается в отношения своего сына 21-летнего Брэндона и мужа Томми Ли, у которых недавно разгорелся скандал.

«Я остаюсь в стороне. Дети уже взрослые, и они сами принимают решения. Они очень разные, бесстрашные и амбициозные, и я очень горжусь ими», — сказала Андерсон.

Как сообщают инсайдеры, наладить отношения сыну и отцу так и не удалось. Ли ждет, пока Брэндон попросит извинений. «Томми буквально кипит. Он следит за каждым шагом Брэндона и ждет, что сын раскается и принесет ему свои извинения. Он считает, что не сделал ничего такого, чтобы заслужить такое отношение к себе. Сейчас все выглядит довольно мрачным для всей их семьи. Эта ссора стала камнем преткновения между отцом и сыном», — сказал инсайдер.

Прокомментировал ситуацию пресс-секретарь окружного прокурора Лос-Анджелеса, сообщив, что объявления Ли не буду предъявлены, ведь на то не было найдено оснований.