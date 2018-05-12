ПФР назвал возраст самого «взрослого» жителя страны

Пресс-служба ПФР опубликовала возраст самого пожилого жителя России. Пенсионерке в этом году исполнилось 128 лет.

Самая старая жительница страны родилась в июле 1989 года на территории Чеченской Республики и проживает там в настоящий момент.

Кроме того, в фонде сообщили, что на сегодняшний день около 40 пенсионеров в возрасте более 110 лет получают пенсию. Почти все они проживают в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

По данным статистики, самое большое количество пенсионеров старше столетнего возраста находятся в Москве и Санкт-Петербурге.