Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пилотажные группы ВКС провели уникальное авиашоу в честь 80-летия Центра показа авиационной техники

Сегодня на аэродроме в подмосковной Кубинке состоялись праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Центра показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба.

Прошло уникальное авиашоу с участием экипажей четырех авиационных групп высшего пилотажа (АГВП) Воздушно-космических сил –– «Русских витязей» на истребителях Су-30СМ, «Стрижей» на истребителях МиГ-29, «Соколов России» на истребителях Су-30СМ, «Беркутов» на ударных вертолетах Ми-28Н.

Опытные летчики пилотажных групп продемонстрировали групповой и одиночный пилотаж.

Помимо этого, экипажи АГВП «Соколы России» показали ближний маневренный воздушный бой пара на пару.

Также одиночный пилотаж выполнили экипажи самолета штурмовика Су-25 Липецкого авиацентра и ударного вертолета Ка-52 Торжокского авиацентра.

На авиашоу были продемонстрированы наиболее зрелищные фигуры высшего пилотажа, такие как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуски «Фонтан», «Тюльпан» и многие другие.

Завершил воздушную часть комплекс фигур высшего пилотажа в составе 9 экипажей самолетов Су-30СМ и МиГ-29, выстроенных в «Кубинский бриллиант».