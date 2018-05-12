Подразделения ВСУ пошли на прорыв под Горловкой – в ДНР раскрыли исход атаки

В Донбассе украинскими силовиками предпринята попытка прорыва обороны армии ДНР. С соответствующим заявлением выступил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

По данным народной республики, подразделения украинской армии предприняли атаку на линии разграничения сторон в районе Горловки.

Даниил Безсонов отметил, что попытка прорыва позиций ДНР была предпринята накануне вечером. Военнослужащие народной республики открыли ответный огонь, в результате чего украинские силовики были вынуждены отступить, понеся при этом большие потери.

В ходе атаки украинские военные потеряли пять бойцов ранеными и до девяти убитыми.

В ДНР отметили, что в ВСУ намеревались прорвать линию обороны ДНР с целью дальнейшего создания плацдарма для полномасштабного наступления на горловском направлении.