Погранслужба не рекомендует украинцам посещать чемпионат мира по футболу в России

Украинские болельщики должны отказаться от посещения России независимо от того, какие спортивные мероприятия там проводятся. С таким заявлением выступил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.Слободян подчеркнул, что поездка в Россию на Чемпионат мира по футболу является дополнительным риском для самих болельщиков.«Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, как в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — сказал он.