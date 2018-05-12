Посольство США призвало расследовать нападения на ромов в Украине

Посольство США призывает украинских правоохранителей расследовать нападения на ромов в Украине. Об этом сказано в сообщении на странице посольства в Twitter.

«В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине», – говорится в сообщении.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність по відношеню до меншин є ключовими в новій Україні.

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— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 12 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что полиция ищет на Закарпатье пострадавших в Киеве ромов.

Фото: Politeka