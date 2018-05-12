МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Британский спринтер Рис Прескод победил в беге на 100 метров на втором этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.

Прескод стал первым со временем 10,04 секунды. Второе и третье места заняли соответственно китайцы Су Бинтянь (10,05) и Се Чжэнье (10,17). Олимпийский чемпион и чемпион мира американец Джастин Гэтлин финишировал седьмым – 10,20. В беге на 400 метров у мужчин первым стал багамец Стивен Гардинер (43,99 секунды), вторым – Исаак Маквала из Ботсваны (44,23), третьим – катарец Абдалелах Харун (44,51).

В толкании ядра победила китаянка Гун Лицзяо с результатом 19,99 метра. Второй стала Данниэль Томас-Додд (18,70) с Ямайки, третьей – американка Рэйвен Сондерс (18,63). Француз Рено Лавиллени стал лучшим в прыжках с шестом – 5,81 метра. Второе место занял поляк Петр Лисек (5,81), третье – китаец Сюэ Чанжуй (5,71).

Тройку лучших в беге на 400 метров с барьерами у женщин составили: 1. Далила Мухаммад (США, 53,77 секунды), 2. Джанив Расселл (Ямайка, 53,78), 3. Сэйдж Уотсон (Канада, 55,23). В беге на 200 метров у женщин победила багамка Шона Миллер-Уйбо (22,06 секунды). Второе время у голландки Дафны Схипперс (22,34), третье – у представительницы Ямайки Шерики Джексон (22,36).

В метании копья у женщин победила китаянка Лу Хуэйхуэй (66,85 метра). Второй стала полька Марцелина Витек (64,49), третьей – турчанка Эда Тугсуз (63,20). Южноафриканец Луво Маньонга стал первым в прыжках в длину – 8,56 метра. Второе место занял китаец Ши Юйхао (8,43), третье – австралиец Генри Фрэйн (8,15).

Американки Брианна Макнил (12,50 секунды), Шарика Нелвис (12,52) и Кендра Харрисон (12,56) заняли первые три места соответственно в беге на 100 метров с барьерами. На дистанции 1500 метров у мужчин первым стал кениец Тимоти Черуйот (3 минуты 31,48 секунды), вторым – эфиоп Самуэль Тефера (3.31,63), третьим – марокканец Абдалаати Игуидер (3.32,72). На дистанции 800 метров тройку лучших у мужчин составили: 1. Уиклифф Киньямал (Кения, 1.43,91), 2. Джонатан Китилит (Кения, 1.43,95), 3. Марцин Левандовский (Польша, 1.45,41).