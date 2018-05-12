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» » Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении»

Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении»


Добавлено: 12 май 2018 в 19:05, Категория: Новости на сегодня
Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении»

Стилист Юлии Самойловой Алишер Хозяинов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что наставница Юрии Самойловой Алла Пугачева отговаривала свою подопечную от участия в песенном конкурсе «Евровидение».

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни», — сообщил стилист.

Хозяинов также обвинил руководство Первого канала в излишней скупости — певице не стали менять коляску.

Ранее мать певицы Маргарита Самойлова обвинила организаторов конкурса в недостаточном финансировании сценического номера дочери.

Напомним, Юлия Самолова не смогла пройти отбор, и не попала в финал конкурса «Евровидение».


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Добавлено: 12 май 2018 в 19:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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