Пугачева отговаривала Юлию Самойлову от участия в «Евровидении»

Стилист Юлии Самойловой Алишер Хозяинов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что наставница Юрии Самойловой Алла Пугачева отговаривала свою подопечную от участия в песенном конкурсе «Евровидение».

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни», — сообщил стилист.

Хозяинов также обвинил руководство Первого канала в излишней скупости — певице не стали менять коляску.

Ранее мать певицы Маргарита Самойлова обвинила организаторов конкурса в недостаточном финансировании сценического номера дочери.

Напомним, Юлия Самолова не смогла пройти отбор, и не попала в финал конкурса «Евровидение».