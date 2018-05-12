Реабилитированный судом Берлускони может вернуться в политику

Миланский надзорный суд реабилитировал экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Как сообщает газета Corriere della Sera, суд отменил все последствия обвинительного приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset.

Издание напоминает, что это решение позволяет 81-летнему лидеру партии «Вперед, Италия!» вновь баллотироваться на выборах.

Ранее из-за обвинительного приговора по обвинению в мошенничестве с целью неуплаты налогов ему было запрещено участвовать в выборах. Из-за преклонного возраста Берлускони был освобожден от пребывания в тюрьме. Он ухаживал за пожилыми людьми, пораженными болезнью Альцгеймера, в доме престарелых.

В ходе голосования 4 марта в Италии ни одна из политических сил не получила большинства мест в парламенте. Как сообщает итальянское издание, сохраняется возможность объявления новых досрочных выборов до конца 2018 года.