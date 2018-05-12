Мэр британской столицы Садик Хан заострил внимание на проблеме с лишним весом у детей и подростков, пишет The Guardian. Он считает, что нужно запретить рекламу фастфуда на транспорте города.

К такому выводу он пришел не просто так. По статистике, от лишнего веса в Лондоне страдают 40 процентов детей в возрасте 10-11 лет. Такое положение дел является одним из самых тревожных среди европейских стран.

Мэр считает, что помимо ограничения рекламы, можно было бы запретить торговлю фастфудом рядом с учебными заведениями.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отказался от фастфуда в пользу супов, салатов и рыбы.