Режиссер Жан-Люк Годар призвал быть добрее к России

На 71-м Каннском кинофестивале легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар представляет в основном конкурсе фильм «Образ и речь», состоящий из фрагментов картин мирового кинематографа, в том числе, российского. Об этом сообщает РИА Новости.

Большое количество вставок именно из российских картин он объяснил тем, что в России произошли две мировых революции. Годар подчеркнул, что Россию часто пытаются причислить к Европе или Азии, «но в тот день, когда это случится, она перестанет существовать».

«В России есть что-то, что очень трогает меня. Мы должны быть добрее к России. Так, Достоевский говорит, что мы не должны просить много от души, а быть к ней добры и милосердны. И я всегда так буду относиться к России», — добавил режиссер.

Каннский фестиваль пройдет с 8 по 20 мая. В этом году Россию на нем представляют «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.