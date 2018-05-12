Россия — великая страна, и нам нужно быть осторожными с ней, — командующий силами США в Европе

Россия совершила бы ужасную стратегическую ошибку, если бы решилась напасть на какую-либо страну НАТО, посчитав, что в альянсе отсутствует единогласие, заявил командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

В интервью телеканалу TVN24 он отметил, что, несмотря на то что Россия — это великая страна с прекрасной историей и чудесными людьми, она уважает только силу, поэтому альянсу надо показать единство и решимость, чтобы не поощрять Россию к агрессии.

Вы сказали, что вообще не верите России, но был такой момент, когда в Европе не было ни одного американского танка, потому что, возможно, США впервые после окончания холодной войны начали верить России?! Когда вы осознали, что НАТО не может доверять России? Это было после аннексии Крыма и вторжения на Украину или раньше?

Бен Ходжес, командующий силами США в Европе: Бисмарк сказал в 19 веке, что ни один договор с Россией не стоит бумаги, на которой он подписан. Все мы должны быть осторожны, когда мы подписываем какие-то договоры с Москвой.

Россия — это великая страна с прекрасной историей и чудесными людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять её к агрессии.

Вы правы — мы думали, что Россия может быть партнёром. Я помню, когда российские солдаты служили вместе с нами в Боснии в рамках IFOR. Мы там внедряли решения из Дейтона. Я тогда подумал, что, возможно, у нас получится.

Но мы должны были проснуться, когда они напали на Грузию в 2008 году. Но так как это было далеко, а вторжение было небольшого масштаба, спустя какое-то время все забыли. А дальше — 20% территории Грузии оккупируют 10 тысяч российских солдат, которые также базируются в Южной Осетии и в Абхазии. Потом вторжение на Украину и аннексия Крыма. Это уже был сигнал тревоги. Все осознали, что мы должны иметь возможность справляться с такими ситуациями.

Я думаю, что многие мои соотечественники начали по-настоящему бояться, когда россияне совершили вторжение на Восточную Украину. Ранее, как вы напомнили, они напали на Грузию. Вы считаете, что граница стран НАТО — это своего рода красная линия, которую Россия никогда не будет готова пересечь, или мы не можем быть в этом уверены?

Бен Ходжес: Россия совершила бы ужасную стратегическую ошибку, если бы она подумала, что в альянсе отсутствует единогласие и что он не реагирует достаточно быстро. Россия не хочет завоевать Польшу, Германию или другую страну НАТО. Если сравнить 29 стран НАТО с Россией, то кроме ядерных боеголовок мы имеем значительное преимущество. Они не в состоянии выиграть открытого противостояния с нами.

Россия хочет изменить международный порядок в Европе, они хотят поставить под сомнение принципы ЕС и НАТО. Что касается Североатлантического альянса, то Москва хочет показать, что НАТО не в состоянии защищать своих членов. Это означает, что мы имеем дело с гибридной войной, дезинформацией, ядерной угрозой и кибертеррористическими атаками.

Это создаёт своего рода повод, чтобы войти в Латвию, Литву, Польшу или, возможно, Румынию.

Господин Лавров, один из наиболее уважаемых дипломатов в мире, когда-то сказал, что обязанностью России является защита всех её граждан, которые проживают за пределами страны — то есть в Польше, Латвии или Литве.

Это может стать поводом для ограниченного удара. Он будет очень быстрым. Его цель будет заключаться в том, чтобы показать, что альянс не в состоянии защищать своих членов. Это вызов, который стоит перед нами.

Что касается сдерживания. Как мы можем предотвратить совершение Россией такой большой ошибки? Альянс старается увеличить скорость нашей реакции.

То, что делает Польша в плане модернизации, увеличит наши возможности. Этому поспособствует также анонсированное Польшей строительство центрального аэропорта к западу от Варшавы. Мы должны показать России, что мы можем перемещаться быстро или так же быстро, как они. Потом мы можем иметь с ними такие же отношения, как во время холодной войны.