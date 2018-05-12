Самому старому пенсионеру России 128 лет

Пресс-служба пенсионного фонда России сообщает, что возраст самого старого пенсионера России — 128 лет.

По данным фонда, пенсионерка является жительницей Чечни. Она родилась 1 июля 1889 года. ПФР также располагает сведениями о 37 гражданах старше 110 лет, которые получают пенсию в России. Наибольшее число долгожителей отмечается в Башкирии, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

В 2017 году Минздрав РФ заявил, что средняя продолжительность жизни граждан увеличилась до 72,6 лет.

Седьмого мая президент России Владимир Путин поручил правительству повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.