Самойлова объяснила провал на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова, которая не смогла выйти в финал международного песенного конкурса Евровидение в Лиссабоне, прокомментировала своё выступление.

«Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это всё не просто так: я не прошла», — сказала певица в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Самойлова также поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплёки. По её словам, до финала конкурса не дошли многие сильные исполнители.

Второй полуфинал песенного конкурса состоялся в Лиссабоне в четверг. Самойлова выступила под шестым номером с песней «I Won’t Break». Певице не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал.

Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении ещё в 2017 году в Киеве, однако СБУ запретила певице въезд на Украину из-за выступления в Крыму.