Сильвио Берлускони реабилитирован надзорным судом Милана

Надзорный суд Милана реабилитировал бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, которого в 2013 году Кассационный (верховный) суд страны осудил на четыре года лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях, связанных c финансовыми махинациями при покупке прав на демонстрацию кинофильмов, которые практиковались в созданной им медийной группе Mediaset. Сообщение об этом опубликовала в субботу Corriere della Sera.

Теперь 81-летний политик может выдвигать свою кандидатуру на выборах, так как вердикт надзорного суда отменяет действие так называемого закона Северино, согласно которому, осуждённые на срок более двух лет не могут занимать государственные должности и баллотироваться на выборах в течение шести лет.

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Следует отметить, что четырёхлетний срок Берлускони был сначала сокращён до одного года, в соответствии с имеющимся законом о помиловании от 2006 года, а затем и вовсе заменён, учитывая преклонный возраст осуждённого, общественными работами в доме для престарелых, куда он был должен являться один раз в неделю.

Прокуратура Милана, пишет ANSA, может оспорить решение надзорного суда в течение 15 дней.

«Берлускони вновь может баллотироваться — это хорошая новость для него и, прежде всего, для демократии, поэтому я искренне счастлив», — заявил федеральный секретарь партии «Лига» Маттео Сальвини, ведущий сложные переговоры с политическим руководителем «Движения 5 звёзд» Луиджи Ди Майо о создании коалиционного правительства по итогам мартовских выборов. В случае их возможного провала, в стране уже в июле могут состояться новые выборы

«Правосудие восторжествовало, — считает глава депутатской группы «Вперёд, Италия» Мариастелла Джельмини. — Закончилось испытание, длившееся 5 лет и не позволявшее Берлускони быть кандидатом на выборах, как того желали миллионы итальянцев. Теперь Италия может больше рассчитывать на нас».

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