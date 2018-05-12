Скандал в США: российская компания явилась в суд и спутала карты спецпрокурору Мюллеру

В эфире американского канала Fox News сообщили, как спецпрокурор Роберт Мюллер допустил досадный промах, обвиняя конкретных 13 россиян и три российских компании.

Свое расследование Мюллер пытался как-то связать с русскими, поэтому формулируя обвинения, не рассчитывал, что кто-то из них явится на слушания. Но одна из обвиняемых Мюллером компаний наняла адвоката, который явился в суд отстаивать абсурдность обвинений.

Некрасивую ситуацию комментирует экс-генпрокурор округа Колубмия Джозеф Дидженова:

Мюллер и его команда выдвинули обвинение преждевременно, надеясь, что эти люди никогда не высунутся из России. Однако одна из российских фирм наняла правозащитника, он явился в суд и потребовал больше материалов. Люди Мюллера были к этому не готовы. Но федеральный судья в споре встал на сторону адвоката. Ведь Мюллер сам составил обвинительное заключение. Значит дело направляется в суд.

Иными словами, спецпрокурор обвинил конкретных людей, не имея никаких доказательств. На телеканале Fox News это назвали «аморальным поступком».