СМИ: Гризманн отказал "МЮ" и "ПСЖ" ради "Барселоны"

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн решил перейти в испанскую "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

"Атлетико" пытался убедить игрока остаться в команде, сделав ему предложение, которое в финансовом плане превосходит обещания "Барселоны". Английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" также интересовались Гризманном. Издание утверждает, что французский форвард принял решение перейти в стан каталонского клуба.

"Барселона" сработала оперативно и сумела договориться с Гризманном быстрее других клубов. Испанский гранд планирует выложить за нападающего около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин недоволен тем, как "Барселона" ведет себя в ситуации с возможным трансфером нападающего. По его мнению, команда действовала некорректно, оказав давление на одного из ключевых игроков мадридского клуба.

Действующий контракт француза с "Атлетико" рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне Гризманн провел 46 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.