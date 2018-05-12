СМИ: На саммите США и КНДР могут объявить об окончании Корейской войны

Японская газета Nikkei сообщает, что Соединенные Штаты намерены подписать совместное заявление по итогам встречи американского лидера Дональда Трампа и его коллеги из Северной Кореи Ким Чен Ына.

В него хотели бы внести договоренности по процессу сокращения арсеналов ядерного оружия, его носителей, средств доставки и производства со стороны Северной Кореи (возможно и сроки), но кроме того, объявление об окончании Корейской войны.

На прошедшем межкорейском саммите стороны договорились заменить соглашение о перемирии мирным договором в этом году. Пока что эти два государства все еще в состоянии войны.

Напомним, встреча лидеров КНДР и Америки пойдет в Сингапуре 12 июня.