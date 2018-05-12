СМИ узнали об изъятии миллиарда рублей у главы Ростехнадзора по Петербургу

В ходе обысков, проведенных в квартире, загородном доме и банковских ячейках задержанного главы петербургского управления Ростехнадзора Григория Слабикова, были найдены крупные суммы в рублях и валюте на сумму более миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Фонтанка».

Следователи пока не оценили драгоценности и десятки дорогих часов, найденные у высокопоставленного чиновника.

Обыски проводились 10 мая, в рамках следствия по делу о масштабных хищениях на общую сумму четыре миллиарда рублей, начатого в октябре 2017 года. По версии следствия, в Санкт-Петербурге создавались саморегулирующиеся строительные организации, которые финансировались компенсационными фондами, созданными для покрытия возможных ошибок и недочетов строителей. Со счетов фондов деньги переводились на счета компаний, и далее перечислялись фиктивным юридическим лицам.

Слабиков оказывал компаниям покровительство, включая их в реестр. Ему и его дочери были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По делу также задержаны четыре человека. Еще двое находятся в международном розыске.