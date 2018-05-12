Снайперы ЗВО учатся обустраивать позиции в кронах деревьев

В учебном центре Западного военного округа в Ленинградской области состоялись занятия с курсантами школы снайперов.

Военнослужащие отработали вопросы по организации снайперских позиций в лесистой местности, практической стрельбе, определение дальности до цели, скрытное преодоление водной преграды.

В частности, под руководством опытных инструкторов снайперы учились обустраивать засады на деревьях, используя для маскировки их кроны и ветки. Подобные занятия проходят в рамках боевой подготовки и направлены на повышение квалификации снайперов.